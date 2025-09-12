L'emergenza Acquacalda a Lipari, la Regione sconfessa il Comune

Emergenza Acquacalda: resta rovente la questione dei ritardi accumulati dall’iter dei lavori da oltre 3 milioni per il ripristino e la messa in sicurezza del lungomare di Acquacalda. Per l’appalto e l’avvio delle opere, il cui progetto comunale è stato due volte rimodulato tra il 2024 e il 2025 su iniziativa della Protezione civile regionale di Messina al fine di realizzare molte più barriere e meno lavori stradali, si attende ormai solo la Vinca. Tanto tempo però è trascorso dall’ordinanza del capo dipartimento della Protezione civile relativa all’emergenza Acquacalda (28 marzo 2020) e la Protezione civile regionale, a seguito di un nostro recente articolo, intende fare piena chiarezza, con la propria ricostruzione, sulle ragioni e responsabilità del ritardo.

