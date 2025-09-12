I controlli per i casi di salmonellosi a Messina, nessuna traccia di contaminazione

Nessuna traccia di salmonella nei campioni di alimenti prelevati dalla pasticceria che aveva fornito la torta di compleanno di una festa per bambini che a fine agosto aveva fatto scoppiare il caso salmonellosi in città.

Le analisi, realizzate sui campioni di alimenti prelevati nel laboratorio della pasticceria dal servizio igiene degli alimenti di origine animale dell’Asp che si era attivato subito dopo aver ricevuto diverse segnalazioni di madri allarmate, hanno dato esito negativo. Nessuno degli alimenti risulta contaminato da salmonella, non sono state trovate tracce sulle uova usate per preparare creme e gelati e sugli altri alimenti presenti nella pasticceria.

