Detenzione ai fini di spaccio, arrestato un 24enne a San Filippo del Mela

Negli ultimi giorni, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno intensificato i servizi antidroga con la predisposizione di controlli e perquisizioni su tutto il territorio di competenza.

Nel corso dei servizi, i militari dell’Arma, con il supporto dei cani antidroga dei Nuclei Carabinieri Cinofili di Nicolosi e Palermo Villagrazia, hanno eseguito diverse perquisizioni personali e domiciliari d’iniziativa che, a San Filippo del Mela, hanno portato all’arresto di un 24enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine anche per reati specifici, ritenuto responsabile del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

Durante una perquisizione eseguita presso il domicilio dell’indagato, i militari dell’Arma hanno scovato e sequestrato oltre 160 grammi di hashish, suddivisa in tre panetti, occultati in un terreno attinente, nella disponibilità del 24enne, una pianta di marijuana con infiorescenze, occultata nella camera da letto, nonché la somma di 300 euro, ritenuta provento dello spaccio, oltre a vario materiale verosimilmente utilizzato per il confezionamento.

Per il medesimo reato, a Pace del Mela è stato denunciato anche un 52enne, già noto alle forze dell’odine, nel cui domicilio i carabinieri hanno trovato e sequestrato circa 1,5 grammi di cocaina, due bilancini intrisi di residui di droghe e 580 euro in contanti ritenuti provento dell’illecita attività. Nell’ambito del servizio, 3 giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Messina, quali assuntori di droghe, in quanto trovati con dosi di marijuana e hashish, detenute per uso personale.