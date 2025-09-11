Taormina, parcheggi del “San Vincenzo”: Asm se ne occuperà fino al 2039

Da tempo l’amministrazione comunale di Taormina aveva messo gli occhi sui parcheggi dell’ospedale “San Vincenzo”, adesso è riuscita a metterci anche le mani.

A Palazzo dei Giurati è stata infatti siglata una convenzione tra il Comune (rappresentato dal sindaco Cateno De Luca), l’Azienda sanitaria provinciale (con il direttore generale Giuseppe Cuccì) e l’Azienda servizi municipalizzati (con il direttore generale Giuseppe Bartorilla), che disciplina la gestione del servizio di trasporto pubblico locale e dei parcheggi all’interno del presidio ospedaliero di contrada Sirina.

Con la firma dell’atto l’Asp concede ad Asm le proprie aree destinate alla sosta, dal prossimo 1 ottobre e fino al 30 settembre 2039, con la possibilità di esercitare il servizio di trasporto pubblico locale all’interno del perimetro dell’ospedale. Sin da subito la Municipalizzata avrà a disposizione i 175 stalli esterni per l’utenza, mentre i 150 al piano interrato riservati ai dipendenti saranno utilizzabili dal 30 giugno 2026, in quanto attualmente sono in corso i lavori di adeguamento sismico dell’edificio. In cambio di questo “regalo” Asm garantirà migliori collegamenti per gli utenti con l’implementazione delle linee di trasporto da Taormina, Giardini Naxos, Letojanni, Gaggi e Castelmola e dalla stazione ferroviaria e la linea Porta Catania-stazione ferroviaria potrà fare accesso all’area ospedaliera, dove verranno realizzate due fermate.

