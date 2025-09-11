Taormina, il Tar manda in scena la Carmen: accolto il ricorso dell’organizzazione

Accolto dal Tar di Catania il ricorso cautelare presentato dall’associazione “Sicilia Classica Festival”, contro il Parco archeologico Naxos-Taormina e il Comune di Taormina, per chiedere l’annullamento della revoca della concessione d’uso del Teatro Antico rilasciata il 15 luglio per l’evento “Carmen” del 13 settembre.

La Terza Sezione, con un provvedimento della presidente Aurora Lento, ha accolto l’istanza di misure cautelari monocratiche presentata da Francesco Ciprì, presidente dell’associazione, tramite l’avvocato Massimiliano Valenza, e ha sospeso gli effetti del provvedimento del 28 agosto del Parco Archeologico, che non si è costituito al Tar così come il Comune.

La giudice ha stabilito che sembrano fondate «la dedotta violazione del principio di proporzionalità, in quanto non vengono in considerazione inadempienze di tale gravità da rendere recessivo l’interesse del concessionario alla prosecuzione del rapporto rispetto a quello della Pubblica Amministrazione alla riacquisizione del possesso del bene» e «la contestata inadempienza al principio di leale collaborazione, in quanto non risulta che l’Amministrazione abbia tempestivamente contestato le violazioni della convenzione e messo la concessionaria nelle condizioni di “regolarizzare” la propria posizione per evitare l’immediata cessazione del rapporto».

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale