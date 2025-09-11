Scappano all'alt ma si schiantano contro un'auto in sosta: due giovani messinesi arrestati per spaccio di droga

Arrestati due messinesi di 22 e 21 anni durante un servizio antidroga disposto dal Questore di Messina, Annino Gargano, ed espletato dalla Polizia di Stato. Sono ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del reato di detenzione ai fini di spaccio e di resistenza a pubblico ufficiale.

Nella serata dello scorso 9 settembre, infatti, i due si sono sottratti al controllo dei poliziotti delle Volanti ignorando l’alt Polizia e scappando a bordo di un ciclomotore. Nel corso della fuga, conclusasi con un incidente autonomo dei soggetti contro un’auto in sosta, uno dei due ha provato a disfarsi di un bilancino di precisione e di due involucri successivamente recuperati dagli agenti e rivelatisi contenere 9 grammi circa di crack.

La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire la somma di 220 euro che il conducente aveva con sé e, al domicilio dello stesso, circa 56 grammi di cocaina, un altro bilancino di precisione e l’ulteriore somma di 600 euro, il tutto debitamente sequestrato.