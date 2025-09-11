Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Rassegna stampa 11-09-2025 edizione Messina

Rassegna stampa 11-09-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di  Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

- Ponte sullo Stretto, a Roma naufraga il “Salva Contesse”: il cantiere ferroviario non cambierà

SICILIA

- Sicilia, convergenza sulla rete sanitaria: il piano convince la maggioranza

IN PROVINCIA

- Capo d’Orlando, via alla posa della condotta sottomarina per il nuovo depuratore
- Taormina, il Tar manda in scena la Carmen: accolto il ricorso dell’organizzazione
- Taormina, parcheggi del “San Vincenzo”: Asm se ne occuperà fino al 2039
- Milazzo, Vaccarella “capitale” della pesca: ancora pressing sulla Regione

