Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Ponte sullo Stretto, Ciucci rassicura: “Nessuna procedura infrazione Ue”

Ponte sullo Stretto, Ciucci rassicura: “Nessuna procedura infrazione Ue”

di

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini incontra il Coordinatore del corridoio TEN-T Scan-Med Pat Cox e lAd della Stretto di Messina Pietro Ciucci, Roma, 15 novembre 2023. ANSA/US LEGA +++ NO SALES, EDITORIAL USE ONLY +++ NPK +++

«Non entriamo nel merito dell’opposizione al ponte sullo Stretto di Messina da parte della Cgil, ma va chiarito che non esiste alcuna procedura d’infrazione Ue riguardante il Ponte, tantomeno risalente al 2005, mentre era ancora in corso la gara per il Contraente generale». Così Pietro Ciucci ad della Stretto di Messina. «Probabilmente si riferiscono ad una procedura del 2015 che non poteva riguardare il Ponte il cui progetto era stato bloccato dal 2012 - prosegue Ciucci - Per quanto riguarda la Direttiva UE 'Habitat' va sottolineato che la valutazione di impatto ambientale e di Incidenza ambientale si sono chiuse nel novembre 2024 e maggio 2025 con parere favorevole nel pieno rispetto della normativa italiana ed Europea».

Tag:

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province