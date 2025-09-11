Minaccia il titolare di una pescheria con una siringa, 45enne rapinatore bloccato dai carabinieri a Milazzo

Un uomo di 45 anni è stato arrestato dai carabinieri di Milazzo per aver rapinato una pescheria, minacciando il titolare con una siringa. Il malvivente è stato bloccato nelle vicinanze del negozio poco dopo il fatto.

Secondo la ricostruzione dei militari, il 45enne, già noto alle forze dell’ordine, è entrato nell'attività commerciale e, avvicinandosi alla cassa, ha minacciato il titolare con una siringa per farsi consegnare l'incasso della giornata. L’uomo è poi fuggito a piedi. L’allarme è stato dato tramite il numero di pronto intervento 112. I Carabinieri sono intervenuti immediatamente e, anche grazie all'aiuto di un cittadino di passaggio, sono riusciti a fermare il presunto rapinatore vicino al luogo della rapina. Il bottino, pari a 360 euro, è stato recuperato e restituito al proprietario. L’uomo è stato portato in caserma per le formalità di rito e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato trasferito nel carcere di Barcellona, dove attenderà il giudizio con l’accusa di “rapina aggravata”. Questo è il secondo arresto per rapina in pochi giorni per i Carabinieri di Milazzo, dopo che un altro tentativo di rapina in una tabaccheria di Torregrotta è stato sventato.