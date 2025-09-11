Milazzo, Vaccarella “capitale” della pesca: ancora pressing sulla Regione

Il riconoscimento di fatto è avvenuto in occasione della positiva conclusione dell’iter relativo all’Ecomuseo, ma il rione Vaccarella continua a non essere inserito nel portale della Regione che – guardando il sito istituzionale del dipartimento della Pesca – è fermo al 2021. Un ritardo che rischia di penalizzare la città del Capo nella progettualità che si intende portare avanti per rilanciare il popoloso quartiere che sorge nella parte finale della marina Garibaldi.

Per tale ragione, è stato effettuato un ulteriore sollecito a Palermo dove, sempre all’assessorato alla Pesca, è stato istituito nel 2016 il Reimar (Registro identitario della pesca del Mediterraneo e dei borghi marinari) redatto proprio per salvaguardare l'identità del pescato siciliano a partire dal valore artigianale e quindi dall'uomo. Lo scopo è quello di identificare, documentare, classificare i saperi e le conoscenze del patrimonio culturale della filiera ittica di “matrice mediterranea”.

"Abbiamo inviato da tempo la documentazione richiesta per il riconoscimento di Vaccarella quale borgo marinaro – sottolinea il sindaco Pippo Midili – e siamo in attesa di ottenere l’ufficialità dell’iscrizione".

