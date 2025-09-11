Messina, premiati a Palazzo Zanca i bagnini protagonisti di salvataggi in mare

Messina celebra non solo il riconoscimento storico della Bandiera Blu, conquistata per la prima volta nella sua storia, ma anche i protagonisti di due recenti episodi di salvataggio che testimoniano l’efficacia e l’importanza del servizio di assistenza bagnanti avviato quest’estate. Oggi a Palazzo Zanca, il sindaco Federico Basile, alla presenza della Presidente della Messina Social City, Valeria Asquini, ha premiato i giovani assistenti bagnanti Annachiara Sarò e Francesco Lima, che si sono distinti in due distinti interventi di soccorso in mare. Nel primo episodio è stato coinvolto anche l’agente della Polizia di Stato del Commissariato di Gioia Tauro Fausto Di Bella, libero dal servizio, che non ha esitato a prestare aiuto.

“Questi episodi – ha dichiarato il sindaco Basile – rappresentano la sintesi di una programmazione che mette insieme sicurezza, valorizzazione del territorio e partecipazione dei giovani. Attraverso i bandi rivolti ai ragazzi, offriamo opportunità concrete di occupazione e al tempo stesso rendiamo le spiagge più fruibili e accoglienti per tutti. Le testimonianze raccolte ci confermano che la presenza dei bagnini è stata percepita come un segnale di sicurezza, soprattutto dai bagnanti. Un ringraziamento speciale va anche all’agente Di Bella, che con grande senso civico ha dimostrato, ancora una volta, cosa significa essere al servizio della comunità”.