Messina, otto progetti pronti per contrastare l’erosione costiera da sud a nord

Sarà la sfida da affrontare prima dell'inverno, anticipando le mareggiate. Mettere in sicurezza il litorale, da nord a sud, è l'obiettivo dell’Amministrazione soprattutto dopo i danni creati dalla forza nel mare nei mesi scorsi.

Interventi contro l’erosione costiera ma soprattutto di tutela della costa, sono quelli che ieri mattina in sesta commissione sono stati approfonditi dall'assessore alla Difesa del suolo, Francesco Caminiti. In circa un'ora è stato fatto il punto di quanto si dovrà fare a partire dal 1 ottobre, ovvero dalla chiusura ufficiale della stagione estiva e, quindi, con il via libera per avviare i lavori.

Attenzione, in particolare, alla zona sud. Nell'elencazione di Caminiti si è partiti da Giampilieri e Briga dove sono stati già affidati i lavori per le barriere e nel periodo estivo sono stati realizzati i blocchi, adesso posizionati vicino il torrente, che verranno collocati dall'inizio del mese prossimo. Diverso, anzi doppio, l'intervento nella zona di Ponte Schiavo. Lì c'è un finanziamento da 800mila euro e il Comune ha concordato con Anas di lavorare in sinergia. Il Comune si occuperà del ripristino delle barriere esistenti a tutela della battigia, l'azienda dei lavori sulla strada statale 114 dove occorre intervenire sui gabbioni e il ripristino del manto stradale.

«Il progetto più complesso – ha spiegato Caminiti – è quello di Galati Marina e, infatti, partirà a fine ottobre. Qui si è già formata spontaneamente per 30 metri una nuova parte di costa grazie ai lavori precedenti. Adesso, con un finanziamento della Protezione Civile, si potrà intervenire nella parte a nord del paese per il ripristino dei pennelli e il ripascimento della zona».

A Mili Moleti, invece, lunedì è andato in gara l’intervento da 640 mila euro. Occorreranno 15 giorni per l'aggiudicazione e si collocherà una barriera di massi in pietra naturale a protezione delle abitazioni che insistono su quel tratto di costa. Una delle zone che negli ultimi inverni ha risentito in maniera pesante delle mareggiate è stata quella di Tremestieri, via Carbonara e via Veglia in particolare.

