Messina, opere connesse al Ponte sullo Stretto: la stazione centrale e il ruolo chiave della “fermata Europa”

Cosa prevede e, a questo punto, cosa continuerà a prevedere il progetto Ponte, con il “corollario” del progetto di Rfi e Italferr, sul fronte ferroviario? Occorre fare ordine e un riepilogo. Il progetto definitivo della Stretto di Messina, quello che ha ottenuto il via libera del Cipess e che ora attende la “bollinatura” della Corte dei Conti, si fermava all’uscita dalla cosiddetta galleria Santa Cecilia, l’ultimo tratto del tracciato ferroviario che partirà dal Ponte stesso, attraverserà la città sotto terra, come una metropolitana, toccando le fermate Papardo, Annunziata ed Europa, e rivedrà definitivamente la luce, appunto, a Contesse.

Qui si fermano le competenze della “Stretto di Messina” e iniziano quelle di Rfi e Italferr, che a fine luglio hanno depositato al ministero dell’Ambiente, per la valutazione di incidenza, gli elaborati del progetto preliminare che stabilisce come i binari provenienti dal Ponte si collegheranno alla linea ferroviaria esistente: sia in direzione Messina, arrivando fino alla stazione centrale, sia in direzione Catania.

Uno degli elementi che, al momento, non sembrano in discussione e che “smontano” una tesi che era stata sostenuta finora è che la stazione centrale rimarrà lì dov’è adesso e, dunque, non verrà trasferita nella zona sud. L’unica novità vera, da questo punto di vista, è che gli ormai inutili fasci di binari lato mare verranno eliminati, dall’area di Santa Cecilia fino alla Marittima, liberando altri spazi.

