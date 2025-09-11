Messina, Gioveni torna a incalzare ATM: “Tram fermi da 6 mesi ma i semafori restano accesi inutilmente”

Il consigliere comunale Libero Gioveni (FdI) torna a sollecitare l’ATM sul tema della viabilità cittadina legata al servizio tranviario, fermo ormai da sei mesi per i lavori di restyling. Nonostante l’assenza dei tram, infatti, i semafori dedicati alla tranvia continuano a funzionare, creando – secondo l’esponente di Fratelli d’Italia – solo disagi alla circolazione.
“Tram fermi da 6 mesi ma semafori ancora inutilmente accesi!”, denuncia Gioveni, ricordando di aver già scritto due volte all’azienda senza ottenere risposte concrete. Il consigliere sottolinea che la fase semaforica riservata al tram, oggi inesistente, finisce col bloccare inutilmente auto e autobus: “Rimanendo ancora attivi con il loro ‘via libera’ dato alle vetture che non passano più – spiega – si genera un rosso inutile alle autovetture in transito nelle arterie interferenti con la tranvia”.
Particolare riferimento è stato fatto al semaforo di via Bonino, immortalato dallo stesso Gioveni in una foto allegata alla sua nota. Secondo il capogruppo FdI, la permanenza di questa condizione non fa che rallentare la viabilità cittadina, aggravando la situazione soprattutto in questi giorni di riapertura delle scuole.
Il consigliere non nasconde l’amarezza per quelle che definisce “rassicurazioni mai concretizzate” da parte della presidente di ATM, Daniela Grillo: “Mi auguro che stavolta – conclude – la presidente si renda conto che ‘errare humanum est, perseverare autem diabolicum’”.
