Messina, Cripta del Duomo: dopo oltre mezzo secolo si torna a dire messa

L’8 settembre scorso, in occasione della natività della Beata Vergine Maria, nella chiesa Santa Maria sotto il Duomo con la cripta tantissimi fedeli si sono ritrovati per la messa; era trascorso più di mezzo secolo dall’ultima celebrazione. Un momento emozionante che ha suggellato la bellezza di quel luogo tornato a splendere dopo anni di buio, in una giornata d’importante memoria storica per Messina. Il suono festoso delle campane della Cattedrale alle 13 ha ricordato - come tramandato dalla tradizione locale - l’arrivo in città della Sacra Lettera, l’8 settembre del 42 dopo Cristo.
E’ stato mons. Roberto Romeo a presiedere la messa, partecipata da una nutrita rappresentanza delle confraternite diocesane afferenti al Centro interconfraternale diocesano presieduto da Carmelo Bertolami, dell’assessore Enzo Caruso e l’animazione dell’ensemble vocale “Gloria messanensis”, che ha eseguito brani della liturgia fra i quali un versetto al Vangelo composto da mons. Giuseppe Liberto, direttore emerito della Cappella musicale pontificia sistina. Il corteo partito dalla Cattedrale è arrivato nella cripta, dove per l’occasione è stato allestito un altare.
“Benediciamo voi e la stessa città, della quale vogliamo essere perpetua protettrice”, nella Sacra Lettera: “La tradizione messinese, associando alla festa dell’8 settembre il ricordo del suo, fa memoria della speciale protezione assicurata dalla Vergine alla città: onorare la Natività di Maria significa rinnovare la nostra devozione filiale a colei che per prima, con il suo sì è fatta discepola del Figlio”, ha detto mons. Romeo.
La chiesa Santa Maria sotto il Duomo con la Cripta è stata affollata di visitatori per tutta l’estate; in particolar modo durante i due notturni del 13 e 23 agosto, nel corso dei quali si sono esibiti in concerto al pianoforte i maestri don Giovanni Lombardo con le artiste Maria Pagano e Giusy De Luca e Luciano Troja. Grazie alla laboriosa opera di restauro conservativo condivisa dall’arcidiocesi proprietaria del bene, l’Ente basilica cattedrale cui è affidata la gestione e fruizione, con la Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali di Messina che ha curato i lavori magistralmente coordinati dall’architetta Mirella Vinci e il Comune, il sito è stato restituito ai messinesi che in esso custodiscono un importante pezzo di storia religiosa della città.
Caricamento commenti
Commenta la notizia