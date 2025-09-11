Messina, campagna informativa per la donazione del sangue: in Prefettura un incontro per sensibilizzare e promuovere le raccolte straordinarie di sangue

Questa mattina, presso il Palazzo del Governo, si è tenuto un incontro presieduto dal Prefetto di Messina, Cosima Di Stani, al quale hanno partecipato il dirigente generale del Dipartimento regionale attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, Giacomo Scalzo, la direttrice del Centro Regionale Sangue, Maria Ventura, oltre a rappresentanti delle Forze dell’ordine, dei comuni capifila dei distretti sanitari della provincia, nonché, fra gli altri, i direttori dei centri trasfusionali dei nosocomi del territorio metropolitano e i delegati delle associazioni di volontariato, con lo scopo di sensibilizzare la popolazione e la società civile sul tema della donazione del sangue e della diagnosi precoce oncologica.
L’iniziativa, prontamente condivisa dal Prefetto di Messina, si inserisce nell’ambito di una campagna di informazione avviata quest’estate dall’Assessorato regionale della Salute, che mira ad incrementare le donazioni di sangue per far fronte alle necessità trasfusionali delle Aziende Sanitarie locali.
Durante l’incontro è stato rilevato, anche con specifico riferimento all’area della Città Metropolitana di Messina, la necessità di attenzionare la tematica del mantenimento degli standard di Livelli essenziali di assistenza (Lea) circa la disponibilità di sangue ed emocomponenti che risulterebbe non adeguatamente rispondente alle esigenze dei cittadini, puntando all’autosufficienza regionale e così poter scongiurare emergenze che richiedano di ricorrere, come avvenuto anche nel recente passato, all’importazione extraregionale di unità di globuli rossi.
Al riguardo, pertanto, è stata evidenziata l’importanza di organizzare, mensilmente, raccolte straordinarie di sangue ed emocomponenti in ciascuno dei singoli comuni della Città Metropolitana di Messina, tramite l’utilizzo di punti di raccolta mobili (autoemoteche), con il coinvolgimento, principalmente, delle associazioni dei donatori volontari e dei servizi trasfusionali competenti per territorio, anche attraverso la possibilità di fruire di analisi gratuite del sangue, che consentiranno un monitoraggio sulle condizioni di salute della popolazione.
Nella stessa direzione, è stata promossa una prossima iniziativa di raccolta straordinaria di sangue, patrocinata dalla Regione Siciliana, che si terrà presso la sede dell’Associazione AVIS di Messina, sita in via Ghibellina, il prossimo 21 settembre, in coincidenza con l’anniversario dell’omicidio del Giudice Rosario Livatino, in prima linea nella lotta alla mafia e simbolo, quindi, di impegno civile.
Questa raccolta straordinaria fa seguito a precedenti iniziative già organizzate in data 23 maggio e 19 luglio scorsi, in cui ricorrevano l’anniversario delle stragi in cui hanno perso la vita, per mano della mafia, i Giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.
Nel corso dell’evento, è stata, altresì, oggetto di disamina la non sufficiente adesione della popolazione riscontrata in occasione dei recenti programmi di screening oncologico per la diagnosi precoce del tumore.
In particolare, è stato evidenziato che, nonostante l’elevato tasso di mortalità in questo territorio dovuto a patologie oncologiche, si è registrata una adesione minima ai programmi per la prevenzione precoce avviati dalla Regione Siciliana ed attuati dalle Aziende sanitarie provinciali negli scorsi mesi, con il coinvolgimento dei medici di medicina generale, delle associazioni di volontariato e delle farmacie convenzionate.
Nell’ottica di superare le criticità riscontrate, nel corso della riunione è stata sottolineata la necessità di implementare la sinergia tra tutti gli attori in campo e di avviare un maggiore coinvolgimento, in particolare delle amministrazioni locali, nell’attività di sensibilizzazione della popolazione sui temi della donazione, nonché nella promozione delle campagne di prevenzione oncologica.
In conclusione, il Prefetto, nel manifestare la propria disponibilità per agevolare anche in prossimi incontri le interlocuzioni tra le varie parti competenti, ha rinnovato l’invito a tutti i soggetti intervenuti ed ai rappresentanti degli Enti locali presenti a dare il massimo risalto e diffusione al prossimo evento di raccolta straordinaria del sangue programmato per il prossimo 21 settembre.
Caricamento commenti
Commenta la notizia