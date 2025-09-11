Messina, campagna informativa per la donazione del sangue: in Prefettura un incontro per sensibilizzare e promuovere le raccolte straordinarie di sangue

Questa mattina, presso il Palazzo del Governo, si è tenuto un incontro presieduto dal Prefetto di Messina, Cosima Di Stani, al quale hanno partecipato il dirigente generale del Dipartimento regionale attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, Giacomo Scalzo, la direttrice del Centro Regionale Sangue, Maria Ventura, oltre a rappresentanti delle Forze dell’ordine, dei comuni capifila dei distretti sanitari della provincia, nonché, fra gli altri, i direttori dei centri trasfusionali dei nosocomi del territorio metropolitano e i delegati delle associazioni di volontariato, con lo scopo di sensibilizzare la popolazione e la società civile sul tema della donazione del sangue e della diagnosi precoce oncologica. L’iniziativa, prontamente condivisa dal Prefetto di Messina, si inserisce nell’ambito di una campagna di informazione avviata quest’estate dall’Assessorato regionale della Salute, che mira ad incrementare le donazioni di sangue per far fronte alle necessità trasfusionali delle Aziende Sanitarie locali.

Durante l’incontro è stato rilevato, anche con specifico riferimento all’area della Città Metropolitana di Messina, la necessità di attenzionare la tematica del mantenimento degli standard di Livelli essenziali di assistenza (Lea) circa la disponibilità di sangue ed emocomponenti che risulterebbe non adeguatamente rispondente alle esigenze dei cittadini, puntando all’autosufficienza regionale e così poter scongiurare emergenze che richiedano di ricorrere, come avvenuto anche nel recente passato, all’importazione extraregionale di unità di globuli rossi.

Al riguardo, pertanto, è stata evidenziata l’importanza di organizzare, mensilmente, raccolte straordinarie di sangue ed emocomponenti in ciascuno dei singoli comuni della Città Metropolitana di Messina, tramite l’utilizzo di punti di raccolta mobili (autoemoteche), con il coinvolgimento, principalmente, delle associazioni dei donatori volontari e dei servizi trasfusionali competenti per territorio, anche attraverso la possibilità di fruire di analisi gratuite del sangue, che consentiranno un monitoraggio sulle condizioni di salute della popolazione.

Nella stessa direzione, è stata promossa una prossima iniziativa di raccolta straordinaria di sangue, patrocinata dalla Regione Siciliana, che si terrà presso la sede dell’Associazione AVIS di Messina, sita in via Ghibellina, il prossimo 21 settembre, in coincidenza con l’anniversario dell’omicidio del Giudice Rosario Livatino, in prima linea nella lotta alla mafia e simbolo, quindi, di impegno civile.

Questa raccolta straordinaria fa seguito a precedenti iniziative già organizzate in data 23 maggio e 19 luglio scorsi, in cui ricorrevano l’anniversario delle stragi in cui hanno perso la vita, per mano della mafia, i Giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.