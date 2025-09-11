Messina aderisce a “Io Non Rischio”: prevenzione e buone pratiche di Protezione civile nello Stretto

Sarà presentata domani, venerdì 12 settembre, alle ore 10.30, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, l’iniziativa “Navigando con - Io Non Rischio”, di Messina, alla presenza del sindaco Federico Basile e dell’assessore alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli.

L’appuntamento di Messina, promosso dall’Associazione di Volontariato e Protezione Civile “Mari e Monti 2004” con il sostegno dell’Amministrazione comunale, si inserisce nel quadro delle attività nazionali legate alla campagna “Io Non Rischio”, che ogni anno porta nelle piazze e nei luoghi di transito cittadini e turisti per diffondere i principi della sicurezza e della prevenzione.

Domenica 14 settembre sarà il cuore dell’iniziativa: a bordo della nave Pietro Mondello del gruppo Caronte-Tourist, dalle ore 10.00 alle 16.20, i volontari incontreranno pendolari e viaggiatori dello Stretto nell’ambito di “Navigando con – Io Non Rischio”, per divulgare in modo semplice e diretto le buone pratiche di Protezione Civile sui rischi terremoto, maremoto, incendi boschivi e vulcanico.