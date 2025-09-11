Medico morto schiacciato da un pino sull’A20, i 7 indagati davanti al Gup

Compariranno il prossimo 23 ottobre di fronte al Gup del Tribunale di Termini Imerese, Gregorio Balsamo, i sette indagati destinatari della richiesta di rinvio a giudizio per omicidio stradale colposo in concorso a seguito della morte di Francesco Maniaci, 43enne medico di Sant’Agata Militello ucciso il 9 ottobre 2023 da un pino caduto sulla sua autovettura sull’autostrada A20 Messina-Palermo a Campofelice di Roccella. I sette indagati rispondono a vario titolo per ruoli e mansioni nelle attività di sicurezza e manutenzione del Cas. Si tratta di Salvatore Giacobbe, quale responsabile dell’ufficio di manutenzione e opere in verde, Tommaso D’Arrigo, direttore dei lavori delle opere in verde per il triennio 23-25 e Dario Natoli, che ricopriva la stessa carica sino a fine 2022; ed ancora, Dario Costantino, dirigente dell’area tecnica e di esercizio nonché al tempo direttore generale facente funzioni, Maurizio Argento e Luciano Bastino, Rup dell’ufficio di direzione lavori delle opere in verde il primo fino al 2025 il secondo fino al 2022, ed infine Giulio Mungiovino, responsabile ufficio sicurezza e assistenza al traffico.
A loro carico la Procura di Termini Imerese, con il sostituto Giacomo Barbara, titolare del fascicolo, contesta condotte omissive per la mancata opportuna programmazione di interventi di potatura degli alberi di alto fusto nelle immediate vicinanze del bordo autostradale e sovrastanti la carreggiata. Nel caso specifico secondo l’accusa non sarebbero state controllate la salute e la stabilità del pino al km 175+500 che «almeno dal mese di settembre 2014 era stato caratterizzato da un incontrollato accrescimento senza alcun intervento di potatura o sfoltimento e che presentava segni di cedimento evidenti già nel 2022, quando si verificava la caduta della branca di destra», oltre a non valutare e prevenire i pericoli derivanti dall’albero all’utenza stradale. Un rischio concretizzatosi purtroppo tragicamente quella mattina del 9 ottobre, quando il grosso albero precipitò sull’Audi A3 condotta da Francesco Maniaci, in viaggio da Sant’Agata Militello verso Trapani dove lavorava all’ufficio di medicina legale dell’Inps, senza lasciargli scampo.
«L’udienza preliminare – commenta l’avvocato Massimiliano Fabio, legale dei familiari della vittima – consente di compiere un passo avanti nel percorso giudiziario per l’accertamento delle responsabilità su una tragedia che rimane assurda ed inspiegabile e che ha segnato per sempre nel dolore la vita di una famiglia, la quale attende le dovute risposte».
Caricamento commenti
Commenta la notizia