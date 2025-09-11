Medico morto schiacciato da un pino sull’A20, i 7 indagati davanti al Gup

Compariranno il prossimo 23 ottobre di fronte al Gup del Tribunale di Termini Imerese, Gregorio Balsamo, i sette indagati destinatari della richiesta di rinvio a giudizio per omicidio stradale colposo in concorso a seguito della morte di Francesco Maniaci, 43enne medico di Sant’Agata Militello ucciso il 9 ottobre 2023 da un pino caduto sulla sua autovettura sull’autostrada A20 Messina-Palermo a Campofelice di Roccella. I sette indagati rispondono a vario titolo per ruoli e mansioni nelle attività di sicurezza e manutenzione del Cas. Si tratta di Salvatore Giacobbe, quale responsabile dell’ufficio di manutenzione e opere in verde, Tommaso D’Arrigo, direttore dei lavori delle opere in verde per il triennio 23-25 e Dario Natoli, che ricopriva la stessa carica sino a fine 2022; ed ancora, Dario Costantino, dirigente dell’area tecnica e di esercizio nonché al tempo direttore generale facente funzioni, Maurizio Argento e Luciano Bastino, Rup dell’ufficio di direzione lavori delle opere in verde il primo fino al 2025 il secondo fino al 2022, ed infine Giulio Mungiovino, responsabile ufficio sicurezza e assistenza al traffico.