Caso di West Nile a Giardini Naxos, il Comune dispone la disinfestazione a Roccenere

A seguito di segnalazione ricevuta dall’Azienda sanitaria provinciale di Messina, secondo cui un turista che ha soggiornato a Giardini Naxos sarebbe stato raggiunto da infezione da zanzara West Nile, il Comune ha immediatamente disposto uno specifico intervento di disinfestazione per il quartiere interessato, in località Roccenere, programmato in particolare per sabato 13 settembre a partire dalle ore 6 del mattino. Un secondo e più ampio intervento di disinfestazione, che interesserà la restante parte di tutto il territorio comunale, sarà effettuato entro la prossima settimana. Alle comuni norme comportamentali per prevenire la diffusione del contagio della zanzara, pubblicate su richiesta dell’Asp in attesa degli approfondimenti inerenti al caso segnalato, il Comune ha diramato un avviso alla cittadinanza informandola sui comportamenti da adottare durante l’esecuzione del servizio di disinfestazione e sui prodotti che verranno impiegati. La febbre West Nile (West Nile Fever) è una malattia provocata dal virus West Nile (West Nile Virus, Wnv): i serbatoi del virus sono gli uccelli selvatici e le zanzare, le cui punture sono il principale mezzo di trasmissione all’uomo.