Capo d’Orlando, via alla posa della condotta sottomarina per il nuovo depuratore

S’avvicina sempre più la possibilità di vedere sventolare sul mare di Capo d’Orlando la bandiera blu, il riconoscimento internazionale assegnato alle località turistiche balneari che rispettano la sostenibilità della costa e del territorio. Una meta sinora irraggiungibile per la mancanza di un efficiente impianto di depurazione che potesse mantenere il mare pulito e privo di contaminazioni organiche. Tutto questo sino all’anno scorso quando, dopo un iter durato più di 10 anni, il sogno di realizzare un depuratore efficiente e capace di dare risposte ad una popolazione che, nel frattempo, si era triplicata è diventato realtà.

Dopo alcuni mesi di lavoro il raggruppamento temporaneo d’imprese “Soteco Spa” (“Anese srl” ed “Eurovega Costruzioni srl” quali mandanti) aggiudicataria della gara d’appalto finanziata con 12.800.000 euro di fondi europei, è impegnata nella fase più delicata, e certamente più complicata, dei lavori e cioè quella della posa della condotta sottomarina che porterà al largo del mare di Tavola Grande i reflui depurati.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale