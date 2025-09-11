Bus di linea finisce in una scarpata a Ucria, fortunatamente tutti illesi i passeggeri

Non avrebbero fortunatamente riportato ferite quattro passeggeri ed il conducente di un autobus finito fuori strada e caduto in una scarpata stamani in territorio di Ucria, lungo la strada statale 116 Capo d’Orlando- Randazzo. Il mezzo stava svolgendo il servizio di linea che conduce sino a Catania.

Tutte le persone coinvolte nell’incidente, come detto, risulterebbero illese. Sul posto i Carabinieri della locale stazione ed i mezzi di soccorso.