Barcellona, ponte Mela a un passo dall’atteso traguardo: domani la consegna alla Città Metropolitana

Scade oggi il nuovo termine contrattuale per il completamento dell’opera viaria relativa ai lavori di consolidamento dei piloni e di ricostruzione dell’impalcato del ponte a cinque campate che consente di superare la foce del torrente Mela, per raccordarsi con la Sp 75/b, che collega Barcellona e Milazzo. A stabilire l’ultimo e perentorio termine per l’ultimazione dei lavori della struttura è stata l’ulteriore proroga di 30 giorni, fissata con un provvedimento firmato dall’ingegnere capo Santi Trovato, nella doppia funzione di responsabile unico del procedimento e dirigente del Genio civile di Messina, che ha sostituito come Stazione appaltante la Città metropolitana di Messina alla quale sarà consegnata domani.

L’impresa esecutrice, la “Z. Costruzioni srl” di Aragona, in provincia di Agrigento, che opera per conto dell’Ati aggiudicataria guidata da “Athanor Consorzio Stabile scarl” di Bari, ha finalmente ultimato l’impermeabilizzazione e la pavimentazione del nuovo impalcato del viadotto a cinque campate e installato il guardrail a protezione dei marciapiedi riservati ai pedoni. Da completare solo la sistemazione dell’area occupata dal cantiere e la bonifica del greto del torrente attraversato dal ponte che durante le stagioni invernali degli ultimi cinque anni ha subito deviazioni ad opera della stessa impresa esecutrice e modifiche, anche a causa della realizzazione del contestato bypass che sarebbe dovuto servire a garantire una alternativa alla viabilità che in realtà non è stata assicurata.

Completata l’opera, come anticipato da Trovato, i lavori che hanno superato le prove di carico saranno consegnati, domani appunto, assieme alla relazione, alla Città metropolitana che dovrà – si spera con urgenza – adottare ordinanza del sindaco Basile con la quale si autorizza il transito veicolare inibito dal 2020 con la chiusura del vecchio e labile ponte.