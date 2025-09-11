A Saponara nasce un giardino della memoria per le vittime della frana del 2011

Iniziata oggi a Saponara, la demolizione dell’edificio di via Roma 321, dove nel novembre del 2011 persero la vita tre persone a causa della frana che devastò il paese tirrenico. Al suo posto sorgerà un giardino della memoria, dedicato al piccolo Luca Vinci, di 10 anni, e a Luigi e Giuseppe Valla, padre e figlio, rispettivamente di 52 e 25 anni.

«Ricordiamo le vittime di quel tragico evento e rinnoviamo il nostro impegno nella prevenzione e nella tutela del territorio, nella consapevolezza che investire in sicurezza vuol dire salvare vite umane e proteggere i luoghi» ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, che guida anche la Struttura di contrasto al dissesto idrogeologico.

Le operazioni sono partite alla presenza del sindaco di Saponara Giuseppe Merlino, del direttore della Struttura commissariale Sergio Tumminello, dei tecnici comunali e dell’impresa Damar Costruzioni srl, incaricata dei lavori di consolidamento.

Parallelamente proseguono gli interventi per la messa in sicurezza dei versanti della frazione di Scarcelli e di via Como, un’opera dal valore complessivo di tre milioni di euro, finanziata dalla Struttura commissariale e destinata a concludersi nel marzo 2026. Il progetto prevede azioni mirate sulla collina sovrastante le abitazioni: rimodellamento dei pendii con paratie in legno, posa di reti metalliche ad alta resistenza per prevenire la caduta di detriti, drenaggi e canalizzazioni per regimentare le acque. A ciò si aggiunge la pulizia dell’alveo del torrente e la verifica delle briglie già esistenti.