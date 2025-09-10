Rassegna stampa 10-09-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

- Messina, l’Autorità Portuale avvia l’iter del bando da 23 milioni per la bonifica della Zona Falcata

- Messina, da viale Europa a Villa Dante: è una pista ciclabile da rivedere

IN PROVINCIA

- “Infiltrazioni” a Mazzarrà S. Andrea: il gip concede i domiciliari ad Antonino Giardina

- Niente “Carmen” al Teatro Antico, ma sarà il Tar a dire l’ultima parola

- Sant'Agata Militello, Pronto soccorso e carenza di anestesisti le vere emergenze dell'ospedale

- Cutroni Zodda e Fogliani, a Barcellona e Milazzo «carenze in strumenti diagnostici essenziali»