Ponte sullo Stretto, Nino Frassica diventa icona del “No” citando Mario Tozzi

Il fronte del “No” ha adesso un’inattesa icona pop: Nino Frassica ufficializza sui social la sua posizione sul Ponte sullo Stretto. E lo fa in modo chiaro, citando uno degli storici “nemici” dell’opera, il geologo Mario Tozzi. «Al mondo non è mai stato costruito un ponte a campata unica più lungo di quello di Akashi (1,99 km, in Giappone): quello di Messina sarà lungo (quasi, ndr) il doppio (3,3 km ndr) e ancora non si comprende bene utilizzando quali materiali. Il ponte viene visto come utile tanto più quanto ti allontani dal posto. L’opinione del geologo e conduttore televisivo Mario Tozzi sul Ponte non lascia spazio ad interpretazioni», scrive l’attore messinese sulla sua pagina Fb, rilanciando, poi, una lunga considerazione dello stesso Tozzi sul Ponte.

Un endorsement al contrario, che scatena le reazioni del web, tra cui anche quella del senatore leghista Nino Germanà, tra i principali sponsor dell’opera: «Caro Nino, chi rema contro il Ponte rema contro un’Italia più unita e un Sud finalmente protagonista dello sviluppo. E chi ignora i lati positivi di quest’opera, forse non ama davvero la sua terra. Da messinesi conosciamo bene i limiti quotidiani dei collegamenti sullo Stretto: il Ponte significa lavoro, modernità e continuità territoriale. Per non parlare dell’enorme flusso turistico che genererebbe, come avviene per tutti i grandi ponti del mondo, trasformando lo Stretto in un simbolo internazionale di progresso. Il Ponte non è un’utopia, ma una grande occasione di crescita, lavoro e modernità per il nostro territorio. Rispetto il tuo pensiero ma non lo condivido. Lascia perdere Tozzi che cerca solo quella visibilità di cui tu non hai bisogno, perché sappiamo quanto sei grande!». (seb.casp.)