Omicidio Campanella, l'avvocato della famiglia Argentino: "Accanimento contro la signora Santoro, non c'è il favoreggiamento"

Al termine dell'udienza di stamani sull'omicidio di Sara Campanella parla anche l'avvocato della famiglia di Stefano Argentino, Stefano Cultrera. "Hanno annunciato un esposto, questo accanimento nei confronti della signora Santoro mi lascia basito. Non possiamo dimenticare il dettato normativo che esclude le ipotesi di favoreggiamento nei casi di necessità di salvare un congiunto o un familiare. Sono uscite alcune chat di cui si è parlato molto, ma altre verranno fuori e le utilizzeremo noi".