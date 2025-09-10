Milazzo, il progetto del parco urbano da 15 milioni ha ottenuto il via libera dal Genio civile

Il Genio Civile ha espresso parere favorevole alla realizzazione del “Parco tra i mari” che il Comune di Milazzo intende realizzare all’interno dell’ex scalo ferroviario, accanto alla vecchia stazione. Adesso manca solo l’ultimo parere della Soprintendenza di Messina per far sì che la documentazione, comprensiva del piano di fattibilità tecnico-economica, venga trasmessa alla presidenza del consiglio comunale in quanto le forze politiche saranno chiamate in aula a pronunciarsi sulla variante all’attuale piano regolatore.

Definita questa fase si potrà passare al progetto esecutivo, che è fondamentale per poter concorrere ai vari bandi al fine di intercettare le risorse necessarie (circa 15 milioni) per dare attuazione a quella che è stata definita “la scelta strategica del futuro della città di Milazzo”. Già però si è nelle condizioni di conoscere quali interventi dovranno essere attuati per riqualificare la vasta area (quasi 3 ettari) che comprende, oltre lo scalo Fs, anche l’ex stazione ferroviaria di piazza Marconi.

Lavori che punteranno a realizzare un grande parco urbano dotato di tutti i servizi, un’area sportiva con edificio commerciale e poi un terminal che sia nodo di interscambio, oltre alla presenza di tanto verde.

