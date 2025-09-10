Messina, villetta Quasimodo: demoliti i muretti di cinta dell'area

E' presto per dire che abbia già cambiato aspetto, ma sicuramente si nota la novità nella villetta Quasimodo. Come programmato dall'azienda nissena che si sta occupando delle realizzazione dei lavori di rifacimento dello spazio, sono stati demoliti i muretti di cinta dell'area. Un senso di apertura che si intuisce anche attraverso le grate della recinzione.

L'opera, finanziata da Messina Servizi, prevede la realizzazione di una piazza al posto della villetta e proprio l'abbattimento dei muretti è il plastico esempio di come avverrà il restyling. Adesso è previsto il rifacimento del fondo con il passaggio di tutti i sottoservizi. Si stima che la conclusione dell'appalto possa avvenire ad aprile 2026.