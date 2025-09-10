Messina, si presenta a casa della ex con un coltello: fermato in tempo dalla Polizia

Momenti di tensione nella zona sud della città, dove la Polizia è intervenuta tempestivamente per scongiurare un episodio potenzialmente drammatico. Un uomo, in fase di separazione dalla compagna, si è recato nell’abitazione della donna urlando e colpendo ripetutamente il portone. L’allarme, lanciato al 112, ha permesso alle Volanti di raggiungere rapidamente il luogo dell’accaduto e di bloccare l’individuo a pochi passi dall’ingresso. L’uomo, che presentava tracce di sangue sulle mani e appariva in evidente stato di alterazione alcolica, ha assunto fin da subito un atteggiamento aggressivo e minaccioso nei confronti degli agenti. Durante la perquisizione, i poliziotti hanno rinvenuto nella sua tasca un coltello a serramanico di 16 centimetri. Ulteriori accertamenti hanno inoltre evidenziato la presenza di tracce ematiche sul portone e il campanello dell’abitazione divelto. L’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Contestualmente sono state attivate le misure di tutela a favore della donna.