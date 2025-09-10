Messina, oggi il processo per la morte di Sara Campanella: la conferenza stampa dei genitori

Una pura “formalità giudiziaria” dietro una vita spezzata inesorabilmente l’ultimo pomeriggio di marzo. L’orario d’inzio è fissato a Palazzo Piacentini, come c’è scritto sempre tra le carte dei processi, alle “ore 9 e seguenti”. Poi, quando sarà finita l’udienza, i suoi genitori hanno convocato una conferenza stampa all’hotel Royal, su cui vige il massimo riserbo.

Si aprirà e chiuderà molto probabilmente in una sola mattina il processo in corte d’assise per il femminicidio di Sara Campanella, la studentessa 22enne di Misilmeri che il 31 marzo scroso poco distante dal Policlinico è stata uccisa dal 27enne originario di Noto Stefano Argentino, il quale il 6 agosto scorso si è tolto la vita nel carcere di Messina-Gazzi impiccandosi con un lenzuolo nella sua cella, dopo la revoca del regime di alta sorveglianza.

Per questa seconda vicenda la Procura di Messina ha aperto un’inchiesta, che è gestita dalla pm Giorgia Spiri e vede una serie di indagati tra i funzionari del carcere e il team di medici e psicologi che seguivano Argentino.

L’udienza dovrebbe appunto sancire l’inizio e la fine del processo per “morte del reo”, non ci sarà un dibattimento.

Subito dopo i genitori di Sara hanno indetto una conferenza stampa, cui prenderanno parte anche i legali della famiglia, gli avvocati Filippo Barbera, Riccardo Meandro e Cettina La Torre. Non sono escluse nuove iniziative.

