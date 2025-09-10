Messina, attiva la piattaforma per verificare i beneficiari della “Carta Dedicata a Te 2025”

Anche per il 2025, sarà disponibile la piattaforma comunale per consentire ai cittadini di verificare se risultano beneficiari della Carta Dedicata a Te, il contributo alimentare previsto dal decreto interministeriale fondo alimentare del 30 luglio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 12 agosto.
Gli utenti potranno accedere al portale tramite SPID o CIE: in caso di esito positivo, sarà possibile scaricare un PDF con il numero della carta e le istruzioni operative, oltre a monitorare lo stato della pratica.
L’INPS, pochi giorni fa, ha chiarito che l’individuazione dei beneficiari avverrà automaticamente, senza necessità di presentare domanda, sulla base dei dati anagrafici e dei requisiti ISEE.
Il contributo, pari a 500 euro per nucleo familiare, sarà erogato tramite carte nominative distribuite da Poste Italiane e potrà essere speso esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità presso gli esercizi convenzionati. Il primo utilizzo dovrà avvenire entro il 16 dicembre 2025 e l’intero importo dovrà essere speso entro il 28 febbraio 2026.
“L’Amministrazione comunale di Messina conferma il suo impegno a favore delle famiglie in difficoltà – dichiarano il sindaco Federico Basile e l’Assessora alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore – con un sostegno concreto che consente di garantire beni di prima necessità ai nuclei più fragili”.
Carta "Dedicata a Te" 2025 – Info utili
Chi ha diritto
- Nuclei familiari residenti in Italia, con tutti i membri iscritti all’anagrafe comunale
- ISEE ordinario in corso di validità ≤ 15.000 €
- Non percettori di altre misure di sostegno economico (es. Reddito di cittadinanza, Assegno di inclusione, Carta acquisti, NASPI, CIG, ecc.)
Priorità
- Nuclei con almeno 3 componenti e un figlio nato entro il 31 dicembre 2011
- Nuclei con almeno 3 componenti e un figlio nato entro il 31 dicembre 2007
- Nuclei con almeno 3 componenti e ISEE più basso
Tempistiche
- 11 settembre 2025: INPS invia elenco provvisorio ai Comuni
- Entro 30 giorni: i Comuni completano le verifiche
- Successivamente: INPS trasmette elenco a Poste Italiane, che consegnerà le carte
Importo e utilizzo
- Contributo: 500 € per nucleo familiare
- Prima transazione entro il 16 dicembre 2025 (pena decadenza)
- Spesa totale entro il 28 febbraio 2026
- Valida solo per alimenti di prima necessità presso esercizi convenzionati
