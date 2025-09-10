Messina, attiva la piattaforma per verificare i beneficiari della “Carta Dedicata a Te 2025”

Anche per il 2025, sarà disponibile la piattaforma comunale per consentire ai cittadini di verificare se risultano beneficiari della Carta Dedicata a Te, il contributo alimentare previsto dal decreto interministeriale fondo alimentare del 30 luglio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 12 agosto.

Gli utenti potranno accedere al portale tramite SPID o CIE: in caso di esito positivo, sarà possibile scaricare un PDF con il numero della carta e le istruzioni operative, oltre a monitorare lo stato della pratica.

L’INPS, pochi giorni fa, ha chiarito che l’individuazione dei beneficiari avverrà automaticamente, senza necessità di presentare domanda, sulla base dei dati anagrafici e dei requisiti ISEE.

Il contributo, pari a 500 euro per nucleo familiare, sarà erogato tramite carte nominative distribuite da Poste Italiane e potrà essere speso esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità presso gli esercizi convenzionati. Il primo utilizzo dovrà avvenire entro il 16 dicembre 2025 e l’intero importo dovrà essere speso entro il 28 febbraio 2026.