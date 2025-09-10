Messina, al via lavori di scerbatura e pulizia: divieti di sosta e pedonali fino al 16 settembre. Ecco dove

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Da domani, giovedì 11 settembre, e fino a martedì 16, nelle fasce orarie notturne 20-6, saranno effettuati interventi di scerbatura, potatura e spazzamento in diverse strade del centro sud e del centro nord della città.

Le operazioni, disposte dal Comune, interesseranno varie aree, tra vie principali e quadrilateri interni. Per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori, nei tratti interessati scatteranno divieti di sosta con rimozione forzata e di transito pedonale. Sarà comunque garantito il passaggio dei pedoni sui marciapiedi del lato opposto e l’accesso agli edifici. La segnaletica provvisoria indicherà i percorsi alternativi.

Gli interventi programmati

  • Via Peculio Frumentario (entrambi i lati)
    da incrocio via Cavalluccio a via XXIV Maggio
  • Via Dama Bianca (entrambi i lati)
    da via Peculio Frumentario a via Malvizzi, compreso il parcheggio
  • Quadrilatero via Geraci (lato sud), via Ghibellina (lato mare), viale Europa (lato nord), via Risorgimento (lato monte), comprese traverse interne
  • Quadrilatero viale San Martino (lato monte), via Risorgimento (lato mare), via Geraci (lato sud), viale Europa (lato nord), comprese vie interne
  • Quadrilatero via Ghibellina, via Santa Cecilia (lato nord), via Maddalena (lato sud), via Risorgimento (lato monte), comprese traverse interne
  • Quadrilatero via Risorgimento (lato mare), viale San Martino (lato monte), via Maddalena (lato sud), via Santa Cecilia (lato nord), comprese traverse interne

