Messina, al via lavori di scerbatura e pulizia: divieti di sosta e pedonali fino al 16 settembre. Ecco dove

Da domani, giovedì 11 settembre, e fino a martedì 16, nelle fasce orarie notturne 20-6, saranno effettuati interventi di scerbatura, potatura e spazzamento in diverse strade del centro sud e del centro nord della città.

Le operazioni, disposte dal Comune, interesseranno varie aree, tra vie principali e quadrilateri interni. Per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori, nei tratti interessati scatteranno divieti di sosta con rimozione forzata e di transito pedonale. Sarà comunque garantito il passaggio dei pedoni sui marciapiedi del lato opposto e l’accesso agli edifici. La segnaletica provvisoria indicherà i percorsi alternativi.

Gli interventi programmati