Matrimoni e unioni civili celebrati fuori dal Comune, adesso c'è la sede

Il Comune di Messina rende nota una novità significativa per i futuri sposi e le coppie che desiderano unirsi civilmente. A seguito dell'approvazione del nuovo regolamento per la celebrazione di matrimoni e unioni civili al di fuori della sede comunale, è stata siglata una convenzione con il locale “Grecale”, offrendo una nuova e suggestiva location per le cerimonie.

Questo accordo, reso possibile su indirizzo della Giunta comunale guidata dall’allora sindaco Cateno De Luca e successivamente deliberato dalla Giunta Basile, è stato approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 6 febbraio 2024, rispondendo alla crescente richiesta dei cittadini di poter celebrare il proprio giorno speciale in luoghi di particolare pregio al di fuori dei tradizionali spazi istituzionali.

Il Grecale, situato in via Canalone, 124, a Torre Faro, è stato scelto in quanto in possesso dei requisiti tecnici richiesti dall’avviso pubblico indetto dal Comune. Le coppie interessate a celebrare il matrimonio o l'unione civile al Grecale possono contattare l'ufficio di Stato Civile del Comune di Messina.