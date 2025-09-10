La manifestazione "Carnevale No Ponte" a Messina dell'1 marzo, tre arresti a Bari e Varese

Tre arresti dopo quanto accaduto durante la manifestazione dell'1 marzo a Messina, in cui si registrarono comportamenti violenti verso il personale operante della Polizia di Stato. Oltre al deturpamento di diversi palazzi cittadini con scritte ingiuriose.

Nella tarda serata di ieri, la Digos di Messina - con l'ausilio delle Digos di Napoli, Bari e Varese - ha dato esecuzione all'ordinanza applicativa della misura cautelare detentiva in carcere, emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Messina, su conforme richiesta di questa Procura Distrettuale, nei confronti di tre soggetti, residenti a Bari (due) e in provincia di Varese (uno). Le indagini, coordinate dalla Procura di Messina, riguardano i fatti commessi durante la manifestazione "Carnevale No Ponte" svoltasi a Messina il 1 marzo 2025, nel corso della quale sono stati registrati comportamenti violenti verso il personale operante della Polizia di Stato, in una progressione criminosa culminata nell'aggressione di un sovrintendente della Polizia di Stato, dapprima, assalito dai manifestanti e, successivamente, mentre era a terra, colpito con calci da due soggetti (due dei tre odierni arrestati). Soggetti travisati con costumi di carnevale, uno da "Scheletro" e l'altro da "Lucertola". Durante la manifestazione venivano registrati lanci di sassi, fumogeni, bottiglie di vetro e bombe carta all'indirizzo degli agenti di Polizia. Anche un secondo agente della Polizia di Stato riportava lesioni ad opera del terzo indagato (oggi arrestato), in occasione delle operazioni rivolte alla identificazione dei manifestanti.