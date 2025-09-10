Giammoro, un uomo salvato da soffocamento grazie all'intervento di un militare dell'Esercito

Un residente di Giammoro è stato salvato dal soffocamento grazie all'intervento tempestivo di un militare. Nella tarda serata di ieri, in piazza Ugo La Malfa a Giammoro, un quarantasettenne, dopo una focacciata tra amici, ha accusato un forte dolore al petto e precisamente al cuore, accasciandosi a terra privo di sensi per più di quindici minuti. Prontamente un militare graduato, appartenente al 5° Reggimento Aosta di Messina, si è fatto avanti fra i presenti praticando le manovre per rianimare il 47enne.

L'uomo è stato subito messo in posizione anti shock, con la mano sotto la testa e il controllo continuo del corretto posizionamento della lingua che è stata spostata per liberare le vie respiratorie. Tanta la paura in quei momenti da parte di quanti sono accorsi per la situazione grave del giovane. "Dio ha voluto che tra le persone presenti ci fosse un militare; queste manovre adottate sono state per me di vitale importanza in quanto hanno evitato che accadesse il peggio", ha detto l'uomo, portato in ambulanza all'ospedale di Milazzo e che ancora ringrazia chi ha messo a disposizione la sua esperienza e soprattutto la sua bontà d'animo.