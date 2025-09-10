Fallimento Acr Messina, parere negativo del commissario al piano di rientro della società. A breve la decisione

Potrebbe non essere affatto un'udienza di transizione verso il 10 ottobre, quella che si è appena celebrata davanti al collegio fallimentare presieduto dal giudice Ugo Scavuzzo sulla richiesta della Procura di liquidazione giudiziale per la squadra dell'Acr Messina. Questo perché il commissario giudiziale nominato dal Tribunale, l'avvocata Maria Di Renzo, che insieme al consulente tecnico-contabile Corrado Taormina sta lavorando al caso, ha espresso ufficialmente oggi parere negativo sulla proposta avanzata dai legali della società, gli avvocati Gianpiero Picciolo e Giuseppe Cicciari, di proporre un piano di rientro sulla base della cosiddetta "continuità aziendale". In udienza poi la Procura, che era rappresentata dal sostituto Fabrizio Monaco, ha ribadito la propria richiesta ai giudici di dichiarate il "fallimento" della società calcistica.

L'8 agosto scorso i giudici avevano concesso una proroga di 60 giorni su istanza dell'Acr Messina per la presentazione di una proposta di concordato preventivo o degli altri strumenti previsti dall'art. 44 della normativa in materia, che fa riferimento all'art. 39 del codice d’impresa. I giudici fallimentari in sostanza avevano ritenuto sussistenti i "giustificativi motivi" addotti dalla società per concedere la proroga, comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza ex art. 44. Il Tribunale nel contempo aveva confermato l'udienza collegiale di oggi per la comparizione delle parti, cioè, la Procura e la società. Ma dopo l'udienza di stamattina lo scenario sembra cambiato. I giudici si sono ritirati da alcuni minuti in camera di consiglio e una loro decisione, forse definitiva sulla vicenda, è attesa in mattinata.