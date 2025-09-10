Capo d’Orlando, il Comune chiede all’Unione Europea 2,2 milioni per salvare il promontorio

È pari a 2.250.000 euro la somma che Palazzo Europa chiede all’Unione europea per mettere in sicurezza il simbolo della città, il santuario della patrona Maria Santissima, ubicato in cima al promontorio.

Da tempo si teme infatti che la roccia sulla quale la chiesa insiste possa sgretolarsi sotto la furia degli agenti atmosferici e, proprio l’anno scorso, in tanti segnalarono al primo cittadino lo smottamento di alcune faglie proprio in direzione del santuario. Anzi alcune foto scattate grazie all’utilizzo di un drone accesero i riflettori su una zona rocciosa da cui si sarebbero staccati alcuni massi.

Già anni fa Gianni Minutoli, docente dell’Università di Firenze, in un suo studio presentato all’allora amministrazione comunale guidata dal sindaco Enzo Sindoni, paventò il rischio di smottamenti che potrebbero far scivolare tutto il complesso monumentale del Monte della Madonna.

Come è noto, oltre al santuario in cima al promontorio sono ubicati anche i resti del castello di Orlando, il campanile e la canonica. Poco più in basso insiste invece l’ex palazzo del Cottolengo, ormai ridotto ad un ammasso di ruderi.

