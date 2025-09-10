Barcellona, ancora situazioni critiche nell’ospedale a causa della penuria di infermieri e medici

Il presidio ospedaliero di Barcellona evidenzia criticità anche nei ricoveri ospedalieri per mancanza di sufficienti posti letto. Accade anche che i pazienti del Pronto soccorso – per la carenza di posti letto, in prevalenza in medicina – restano nell’area Obi, l’osservazione breve intensiva, che in realtà non è attiva in quanto mancano i necessari infermieri. Allo stato attuale a prendersi cura degli stessi pazienti in attesa di posti letto nei diversi reparti sono i medici di turno del Pronto soccorso. A creare l’ulteriore criticità è stato il trasferimento della Medicina di Milazzo a Barcellona. Anche se i vertici aziendali continuano ad affermare che le due medicine sono da considerare due distinte unità operative, alla prova dei fatti non appare ciò. I locali e posti letto sono comuni e vi è un solo responsabile, anche se sostituto. Quanto ai posti letto sono così suddivisi: 12 per Milazzo e 8 per Barcellona. In aggiunta sono stati accorpati 2 posti letto della Pneumologia. Nonostante la censura dei vertici aziendali, inoltre, l'ospedale di Barcellona continua a presentare gravi carenze sotto il profilo dell'assistenza cardiologica per la continua scopertura dei turni. Sarebbero risultati totalmente scoperti i turni del pomeriggio dello scorso 5 settembre con sola reperibilità notturna fra il 5-6 settembre. Il pomeriggio del 6 settembre un altro turno scoperto.

