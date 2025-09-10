Alle Eolie quattro amici salvano una tartaruga Caretta caretta intrappolata in una rete

Una gita in barca tra amici si è trasformata in un inatteso salvataggio nelle acque delle Eolie. Quattro giovani, al largo dell’isola di Vulcano, hanno notato un bidone blu che galleggiava e sembrava muoversi in maniera insolita. Avvicinandosi, si sono accorti che non si trattava di semplici rifiuti: una tartaruga marina della specie Caretta caretta era rimasta impigliata in resti di reti e ami, rischiando di non riuscire a liberarsi.

I quattro hanno immediatamente contattato la Guardia Costiera di Milazzo. Dopo circa un’ora di navigazione, sono riusciti a consegnare l’animale all’equipaggio di una motovedetta, che ha preso in carico l’esemplare. La tartaruga è stata quindi trasferita in un centro specializzato per ricevere le cure necessarie. La Guardia Costiera ha espresso il proprio apprezzamento per l’intervento tempestivo dei quattro amici, ricordando l’importanza della collaborazione tra cittadini e autorità per la tutela del mare e delle specie protette. La Caretta caretta, simbolo della biodiversità del Mediterraneo, è una specie protetta e particolarmente vulnerabile all’inquinamento e alle attività di pesca non sostenibile.