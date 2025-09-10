Omicidio Campanella, i legali della famiglia di Sara: «La madre non ha fermato Stefano, anzi gli diceva "Volere è potere"»

«Il no di una donna è un no e va rispettato. Sempre. È questo il messaggio che bisogna trasmettere». Lo ha detto una dei legali della famiglia di Sara Campanella, l’avvocata Concetta La Torre, parlando con i giornalisti a Messina. «Abbiamo presentato alla Procura - conferma l’avvocata - un esposto e chi di competenza accerterà eventuali responsabilità di terzi. La madre di Stefano Argentino blandamente invitava il figlio a lasciar perdere, ma non si è sempre tirata indietro nel momento in cui Stefano manifestava la sua ossessione per Sara Campanella. E abbiamo depositato anche dei messaggi in cui la madre gli scriveva: "Dai tempo al tempo". O "Volere è potere". Ma, addirittura, Stefano Argentino la chiamava "mongola" mentre chattava con sua madre. Dicendole che non lo aveva salutato. E la metteva anche al corrente dei suoi pedinamenti». «Stefano Argentino - aggiunge l’avvocata La Torre - in due anni ha inviato soltanto tre messaggi a Sara Campanella. E ci sono stati appena due tentativi di approccio. Sara non ha avvertito mai alcun pericolo. Quel maledetto giorno dava le spalle al suo assassino. Proprio perché non si sentiva in pericolo. Altrimenti lo avrebbe denunciato».

«La madre di Stefano Argentino aveva l’obbligo giuridico e morale di fermarlo, di dirgli basta, lasciala stare. Noi genitori abbiamo l’obbligo di far capire ai nostri figli che il no di una donna equivale a un no. Abbiamo portato alla procura tutte le chat che abbiamo tratto dai cellulari. Se c'è una responsabilità di terzi è opportuno che venga accertata» ha proseguito l’avvocata Cettina La Torre. «Abbiamo analizzato le chat intercorse tra madre e figlio in più di due anni ed emerge con lapalissiana evidenza un coinvolgimento della madre nel pensiero ossessivo di Stefano nei confronti di Sara. Era a conoscenza di tutto quello che faceva», afferma la legale, «abbiamo trovato nelle chat vari elementi che meritano approfondimento, nell’immediatezza dei fatti Argentino si è messo in contatto con la famiglia e si è fatto venire a prendere fino a Messina. I genitori lo hanno prelevato in macchina e noi abbiamo fornito la prova che, quando lo hanno raggiunto in auto, aveva annunciato alla madre con dei messaggi che aveva commesso l’omicidio, quindi c'era una piena consapevolezza di quello che era avvenuto a questo aspetto se ne aggiungono altri sui quali manteniamo il riserbo». «La famiglia di Sara - ha aggiunto l’avvocato Riccardo Meandro - vuole fortemente la verità, noi presentiamo l’esposto non per sostituirci alla procura ma per verificare alcune cose».