Taormina, De Luca dopo il “rimprovero” della madre toglie il video dell'anziana che getta i rifiuti dal balcone

Il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, ha cancellato il video che mostrava un’anziana mentre gettava un sacchetto di rifiuti dal balcone sul Corso Umberto. A spingerlo alla decisione, come lui stesso racconta sui social, è stato il “rimprovero” della madre, che gli avrebbe detto: «Si non levi nu’ videu da vecchietta chi ietta a munnizza du bacccuni ti dugnu na’ moffa», ovvero: “Se non togli il video ti do uno schiaffo”.
“Mamma lo ha fatto tante volte – ha spiegato De Luca – mentre c’è il corso principale di Taormina pieno di persone e poi i soliti sciacalli fanno le foto a questa borsa e mi sputtanano sui social.”
“Da ragiuni chi hai così – avrebbe ribattuto la madre – ta potti a tortu e puru l’amici toi ti critichirannu. Levulu scuta a mia! Non ti fazzu mancu a faciulina pi pranzu; si non fai comu ti dicu jo’.
Traduzione: “Dalla ragione che hai ti porti il torto ed anche i tuoi sostenitori ti criticheranno. Togli il video! Se non lo fai non ti cucino neanche i fagiolini per pranzo”.
De Luca ha poi precisato di aver chiesto ai servizi sociali di verificare le condizioni della donna, così da valutare se sia in grado di provvedere da sola o necessiti di sostegno familiare o comunale.
