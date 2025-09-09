Taormina, De Luca dopo il “rimprovero” della madre toglie il video dell'anziana che getta i rifiuti dal balcone

Il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, ha cancellato il video che mostrava un’anziana mentre gettava un sacchetto di rifiuti dal balcone sul Corso Umberto. A spingerlo alla decisione, come lui stesso racconta sui social, è stato il “rimprovero” della madre, che gli avrebbe detto: «Si non levi nu’ videu da vecchietta chi ietta a munnizza du bacccuni ti dugnu na’ moffa», ovvero: “Se non togli il video ti do uno schiaffo”.

“Mamma lo ha fatto tante volte – ha spiegato De Luca – mentre c’è il corso principale di Taormina pieno di persone e poi i soliti sciacalli fanno le foto a questa borsa e mi sputtanano sui social.”

“Da ragiuni chi hai così – avrebbe ribattuto la madre – ta potti a tortu e puru l’amici toi ti critichirannu. Levulu scuta a mia! Non ti fazzu mancu a faciulina pi pranzu; si non fai comu ti dicu jo’.

Traduzione: “Dalla ragione che hai ti porti il torto ed anche i tuoi sostenitori ti criticheranno. Togli il video! Se non lo fai non ti cucino neanche i fagiolini per pranzo”.