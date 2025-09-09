Sant'Agata Militello, Pronto soccorso e carenza di anestesisti le vere emergenze dell'ospedale

Perdura la grave impasse al Pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Agata Militello, in cui la cronica ristrettezza di organico mette a serio rischio la fondamentale garanzia dell’emergenza urgenza per la comunità dei Nebrodi. Quella del personale è una delle criticità più impellenti tra le tante che attanagliano il presidio santagatese, a corto di risorse umane e strumentali diffuse che, come noto e più volte rappresentato, hanno messo in ginocchio diversi reparti.

Allo stato attuale al Pronto soccorso risultano operativi, per svariate ragioni, cinque su otto medici disponibili, in un organico già di per sé abbondantemente inferiore a quello previsto su carta e di cui necessiterebbe un presidio di riferimento per un così vasto bacino d’utenza.

In tale contesto, e nonostante l’encomiabile impegno e la dedizione dei medici in servizio, e con loro del personale sanitario tutto, costretti a ritmi di lavoro insostenibili, risulta pressoché impossibile assicurare normali standard di assistenza anche attraverso straordinari e turni aggiuntivi, con la copertura in alcuni orari di un solo medico di turno.

