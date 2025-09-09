Niente “Carmen” al Teatro Antico, ma sarà il Tar a dire l’ultima parola

Finisce nelle aule della giustizia amministrativa la vicenda nata dopo le polemiche per quanto accaduto la sera del 24 agosto scorso a Taormina, quando è andata in scena l’opera “Aida” di Giuseppe Verdi, promossa dall’associazione “Sicilia Classica Festival” nell’àmbito delle giornate concesse al Comune per l’organizzazione di undici eventi tra luglio e settembre.

In seguito al caos esploso perché lo spettacolo è cominciato con 90 minuti di ritardo per la protesta degli artisti, che inizialmente si sono rifiutati di entrare in scena in quanto attendevano il pagamento delle loro spettanze, versate solo dopo l’intervento della Polizia, il sindaco Cateno De Luca aveva chiesto formalmente al direttore del Parco archeologico Naxos-Taormina la revoca immediata della concessione d’uso per il 13 settembre, relativa all’evento “Carmen” organizzato dalla stessa associazione.

«Si è determinato un concreto rischio per l’incolumità pubblica - aveva detto De Luca - e un danno d’immagine gravissimo per il Comune di Taormina e per tutte le istituzioni coinvolte nell’organizzazione delle attività del Teatro Antico. La mia decisione si fonda sulla necessità di evitare il ripetersi di episodi che potrebbero compromettere ulteriormente l’immagine internazionale di Taormina e la credibilità della gestione del Teatro Antico».

Così, pochi giorni dopo, il 28 agosto, il Parco archeologico, diretto ad interim da Orazio Micali, ha disposto la revoca della concessione d'uso rilasciata il 15 luglio per l'evento del 13 settembre.

