Messina, l'avvio della scuola. La Cisl: "Tanti ritardi e serve più personale Ata"

Alla vigilia dell’avvio dell’anno scolastico e alla presenza della segretaria generale nazionale Ivana Barbacci, la Cisl Scuola di Messina ha riunito tutti i dirigenti sindacali ed Rsu per accompagnare l’inizio delle attività scolastiche all’insegna della partecipazione attiva e della presenza fattiva dell’azione sindacale a supporto del benessere della comunità educante.

Si è trattato di un appuntamento importante per fare il punto della situazione soprattutto sull’edilizia scolastica, tra ritardi, finanziamenti e responsabilità istituzionali e sulla salubrità e sicurezza dei luoghi di lavoro e di studio.

«Già dal 2020 – ha detto il segretario generale della Cisl Scuola di Messina, Matteo Manetta - abbiamo chiesto la costituzione di tavoli tecnici permanenti, ritenendo indispensabile un confronto chiaro e trasparente sulle risorse disponibili e fornire il nostro contributo sugli interventi programmati. Negli ultimi cinque anni sono stati messi in campo fondi significativi che hanno portato a progetti importanti ma, tuttavia, permane una distanza tra le risorse stanziate e la loro effettiva ricaduta sui plessi scolastici, con conseguenti ritardi, trasferimenti forzati di classi e comunicazione insufficiente non solo verso le comunità scolastiche».