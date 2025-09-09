Messina, l’Autorità Portuale avvia l’iter del bando da 23 milioni per la bonifica della Zona Falcata

Sarà il primo passo di un percorso lungo e, comunque, atteso da anni. Un passaggio non banale perché darà il via a quello che può rappresentare un grande progetto di recupero di una delle porzioni più belle del territorio cittadino.

Entro settembre andrà in gara la direzione dei lavori per la caratterizzazione della zona falcata. Un bando da 140mila euro per un progetto a cui l’Autorità di Sistema portuale dello Stretto tiene tantissimo.

Il via libera definitivo è arrivato ieri mattina al termine di una riunione interna operativa alla quale hanno partecipato il Commissario straordinario dell’Autorità portuale Francesco Rizzo, il rup Roberta Curcio, il direttore territorial port office Ettore Gentile e il direttore dell’area tecnica, l’ingegnere Massimiliano Maccarrone.

Subito dopo questa gara sarà la volta della progettazione esecutiva della caratterizzazione e del vero proprio intervento. Un bando ben più consistente, da 23 milioni di euro, che l’Autorità di Sistema ha deciso sarà seguito da Invitalia proprio per l’importanza e per la complessità dell’appalto.

