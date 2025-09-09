Messina, da viale Europa a villa Dante: è una pista ciclabile da rivedere

È sempre stata contestata, da residenti e commercianti. La pista ciclabile che va dal viale Europa a villa Dante non ha mai raccolto consensi, vuoi perché ha ristretto ulteriormente la corsia di marcia delle auto, vuoi perché con i cordoli a delimitarla ha reso impossibile anche la sosta breve per un acquisto veloce.

Così, dopo aver alzato la voce in più occasione e aver raccolto 600 firme, per la Terza Circoscrizione è arrivato il momento di fare un bilancio a due anni dall’istituzione. Ieri mattina, fuori villa Dante, si sono ritrovati i consiglieri della Municipalità, alcuni residenti e commercianti per fare il punto e per avviare la richiesta di un incontro con il vicesindaco e assessore alla mobilità Salvatore Mondello.

«Dopo due anni – ha esordito il presidente della Municipalità, Alessandro Cacciotto – possiamo notare come sia veramente minimo il passaggio di biciclette in questa zona. Questo non è un prolungamento del viale San Martino, ma è il quartiere Lombardo. È cosa diversa, qui ci sono difficoltà anche per far scendere un residente, un anziano. Serve rivedere qualcosa». Quel tratto è forse unico nel suo genere in città. Carreggiata per auto, striscia ciclabile e il tratto per il tram tutti insieme ma separati da cordoli, spartitraffico, corrimano che separano la corsia della tranvia dal marciapiede.

