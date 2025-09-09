Messina, campo “George Floyd”: le istituzioni promettono ma... la pulizia la fanno i privati. Raccolti dieci sacchi di rifiuti

Alla zona falcata, il campetto di basket “George Floyd” torna a respirare grazie all’intervento spontaneo dei cittadini. Sono stati raccolti oltre dieci sacchi di rifiuti tra bottiglie e cartacce, ripulita l’area circostante e restituito decoro a uno dei pochissimi playground della città. Un’iniziativa che mette in evidenza l'incuria dell'area, abbandonata nonostante le rassicurazioni fatte nelle scorse settimane, anche alla nostra redazione, da Comune e Autorità Portuale. A restituirgli dignità, oggi, è solo la buona volontà di chi sogna soltanto di poter giocare e vivere uno spazio pubblico senza degrado.