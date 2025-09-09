“Infiltrazioni” a Mazzarrà S. Andrea: il gip concede i domiciliari ad Antonino Giardina

I giudici del Riesame la scarcerazione gliela avevano negata. Ma ieri è stato invece il gip a concedere gli arresti domiciliari all’imprenditore Antonino Giardina. Che nell’inchiesta delle Procura di Messina diretta da Antonio D’Amato sui “nuovi affari” dell’ex boss dei Mazzarroti ed ex pentito Carmelo Bisognano a Mazzarrà Sant’Andrea, proprio davanti al gip durante l’interrogatorio di garanzia ha fatto rivelazioni clamorose sulle presunte connessioni tra mafia e politica al Comune. Rivelazioni che hanno inguaiato il sindaco del centro tirrenico Carmelo Pietrafitta e il tecnico comunale Giuseppe Di Natale, allo stato indagati nell’ambito degli sviluppi dell’inchiesta. È stato proprio dopo le dichiarazioni rese nell’interrogatorio di garanzia da Giardina, che il procuratore D’Amato e i pm Piero Vinci e Fabrizio Monaco hanno deciso di perquisire alla ricerca di elementi utili le case private del sindaco e del tecnico, nonché i loro uffici al Comune, con un decreto eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo di Messina. Adesso si aspetta di capire cosa è stato scoperto tra i telefoni e i computer sequestrati. Pietrafitta e Di Natale, che sono assistiti dagli avvocati Tino Celi e Nino Todaro, allo stato sono indagati in concorso dalla Procura per induzione indebita a dare o promettere utilità con l’aggravante mafiosa.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

