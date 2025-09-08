Santa Teresa, il nuovo polo liceale inizierà a vivere all’inizio del 2026

Un nuovo polo scolastico moderno e funzionale sarà presto disponibile per gli studenti del comprensorio jonico. A Santa Teresa di Riva sono infatti giunti alla fase finale i lavori di costruzione del nuovo istituto superiore “Caminiti-Trimarchi”, che ospiterà i licei Classico e Scientifico attualmente situati nell’immobile di piazza Municipio. Le opere, finanziate nel 2017 con 6,3 milioni di euro concessi dal Ministero della pubblica istruzione alla Città metropolitana di Messina, sono state avviate a fine 2020 dall’impresa “Urania Costruzioni” di Messina, per un importo di 3 milioni e 466.192 euro oltre oneri di sicurezza e Iva, e dopo varie sospensioni e ripartenze sono alla fase conclusiva. La nuova scuola nascerà nel quartiere Bucalo, in un’area tra le vie Santi Spadaro e Padre Giampietro, in un edificio a tre piani, su tre corpi, con 20 aule didattiche, 9 aule speciali, 4 laboratori, aula magna, biblioteca, presidenza, segreteria, sala docenti, zona ristoro, archivio, servizi igienici e locali antincendio, mentre l’area esterna, da 2.500 metri quadrati, sarà destinata a parcheggi, attività sportive all'aperto e verde attrezzato. Attualmente sono stati completati tre dei quattro prospetti e sono in corso gli interventi di ultimazione della facciata lato ovest, mentre all’interno si sta lavorando all’installazione degli infissi, degli impianti e di tutte le parti necessarie a rendere fruibile l’edificio. I lavori, il cui termine di ultimazione era stato previsto per l’estate 2024, dovrebbero quindi concludersi tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 e già dal prossimo anno scolastico gli studenti del “Caminiti-Trimarchi” potrebbero frequentare la nuova scuola.

