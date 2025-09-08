Rassegna stampa 08-09-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi
MESSINA
Ganzirri e le strade invase dall’acqua, così Palazzo Zanca pone un argine
Capo d’Orlando, la statale 116 chiusa e i grandi disagi. Mobilitazione contro i tempi lunghi
Il porto dei Nebrodi a Sant’Agata, volata finale per il completamento
Milazzo, le scuole pronte al via. La mensa a partire dal 13 ottobre
Santa Teresa, il nuovo polo liceale inizierà a vivere all’inizio del 2026
Messina, decine le emergenze trattate dai volontari del soccorso animale
